Появились детали визита Ким Чен Ына в Россию

Он может встретиться с Владимиром Путиным

В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются переговоры делегаций двух стран, не исключена встреча политика с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам чиновника, "при необходимости встреча один на один" Путина и Ким Чен Ына состоится.

При этом Песков не стал вдаваться в подробности о темах переговорах — как на уровне делегаций, так и на высшем уровне, сообщает РИА Новости.

Россия и Северная Корея расширяют сотрудничество в различных областях. В августе сообщалось, что между Пхеньяном и Владивостоком восстанавливается авиасообщение, которое было прервано пандемией коронавирусной инфекции.

При этом укрепление связей в оборонной сфере между Россией и КНДР тревожит другие страны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок заявил, что если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

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