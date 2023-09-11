Песков объяснил неспособность Макрона и Шольца оставаться посредниками по Украине

Эти политики "утратили свою суверенность"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон фактически утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как потеряли суверенность. Такое заявление сделал в понедельник, 11 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью "Известиям" спикер Кремля заявил, что эти политики "хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили".

Песков также отметил, что Шольц и Макрон "предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне", даже в ущерб себе и народам своих стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон лишь говорят о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину. Если бы такие шаги действительно были предприняты, Путин не стал бы отказываться от конкретных предложений диалога, подчеркнул дипломат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон "пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, ее экономике".

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