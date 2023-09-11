В МАГАТЭ заявили о "незначительных последствиях" использования снарядов с ураном

Риск радиоактивного заражения отсутствует

Применение военнослужащими ВСУ "урановых снарядов" не приведет к возникновению риска заражения украинских земель радиацией. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что буквально несколько дней назад в Пентагоне анонсировали поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном. По данным ведомства, такие снаряды предназначены исключительно для танков Abrams, которые прибудут на Украину уже в следующем году. Позднее на эту новость отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что поставки "урановых снарядов" могут привести к всплеску онкозаболеваний среди украинских граждан.

"С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий", - заявил Гросси, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача ВСУ "урановых снарядов" приведет к превращению украинских земель в "непригодную для жизни пустошь". По мнению высокопоставленного дипломата, военнослужащие ВС России уже зафиксировали заметное изменение радиоактивного фона в зоне военной спецоперации.

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