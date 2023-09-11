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МВД опубликовало видео задержания диверсантов в Новосибирске

15:33
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Раскрыта серия диверсий

Сотрудники полиции раскрыли серию диверсий в Новосибирске. Задержаны трое подозреваемых, двое из которых – несовершеннолетние, сообщили в МВД.

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Силовики установили личности подозреваемых после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе города. На их след позволили выйти улики с места происшествия. Как рассказал один из задержанных, он получил задание поджечь релейную станцию посредством переписки в мессенджере. Происходящее снимали на видео, которое затем пересылали анонимному куратору, молодым людям обещали заплатить 10 тысяч рублей. За это обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Предварительно установлена причастность этой группы к другим аналогичным преступлениям. В частности, это поджог контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе города, а также самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемых.

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