МВД опубликовало видео задержания диверсантов в Новосибирске

Раскрыта серия диверсий

Сотрудники полиции раскрыли серию диверсий в Новосибирске. Задержаны трое подозреваемых, двое из которых – несовершеннолетние, сообщили в МВД.

Силовики установили личности подозреваемых после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе города. На их след позволили выйти улики с места происшествия. Как рассказал один из задержанных, он получил задание поджечь релейную станцию посредством переписки в мессенджере. Происходящее снимали на видео, которое затем пересылали анонимному куратору, молодым людям обещали заплатить 10 тысяч рублей. За это обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Предварительно установлена причастность этой группы к другим аналогичным преступлениям. В частности, это поджог контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе города, а также самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемых.

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