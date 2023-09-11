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Армения начала совместные учения с США

15:36
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Москва отметила, что это вызывает обеспокоенность

В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023. В понедельник, 11 сентября, прошла церемония открытия маневров.
Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Командование армии США в Европе и Африке уточняло, что в рамках учений около 85 солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими.

Ожидается, что это поспособствует повышению уровня оперативной совместимости вооруженных сил двух государств, сообщает РИА Новости.

Ранее посол Армении Вагаршак Арутюнян получил ноту протеста от российских дипломатов из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана в отношении Москвы. Ему высказали "жесткое предупреждение".

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия была и будет близким союзником и партнером Армении. По его словам, у Москвы и Еревана могут быть проблемы, но решать их надо в рамках диалога.

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