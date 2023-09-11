НАТО подтвердила отсутствие у России намерений атаковать Румынию

Бухарест заявлял об обнаружении на своей территории обломков якобы российского дрона

Североатлантический альянс не усматривает никаких признаков того, что Москва могла бы вынашивать планы нападения на Румынию. Такое заявление в понедельник, 11 сентября, сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Представитель военно-политического блока уточнил, что НАТО не располагает данными о том, что Россия "намерена атаковать союзное государство [НАТО], будь то Румыния или любое другое", сообщает ТАСС.

7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал отсутствие у альянса информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был "преднамеренной атакой России".

При этом Министерство обороны Румынии подчеркивало, что российские военные никогда не создавали прямых угроз безопасности "национальной территории страны".

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