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НАТО подтвердила отсутствие у России намерений атаковать Румынию

15:52
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Бухарест заявлял об обнаружении на своей территории обломков якобы российского дрона

Североатлантический альянс не усматривает никаких признаков того, что Москва могла бы вынашивать планы нападения на Румынию. Такое заявление в понедельник, 11 сентября, сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Президент Румынии рассказал о мерах на случай падения дрона на территорию НАТО

Представитель военно-политического блока уточнил, что НАТО не располагает данными о том, что Россия "намерена атаковать союзное государство [НАТО], будь то Румыния или любое другое", сообщает ТАСС.

7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал отсутствие у альянса информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был "преднамеренной атакой России".

При этом Министерство обороны Румынии подчеркивало, что российские военные никогда не создавали прямых угроз безопасности "национальной территории страны".

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