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Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Подольску

15:49
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

И еще девяти городам

Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" нескольким российских городов, в том числе подмосковному Подольску. Соответствующий документ опубликован на сайте портале правовой информации.

Кроме того, почетное звание присвоено Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску.

"За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в документе.

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