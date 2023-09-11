Действия Запада приведут к эскалации кризиса

Продолжающийся уже на протяжении 18 месяцев конфликт на Украине "утомляет и изматывает" человечество. Об этом в интервью новостному телеканалу CNN Brasil заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как отметил политик, большая часть цивилизованных стран мира уже устала от непрекращающихся боевых действий на территории Украины.

"Эта война утомляет человечество, она уже изматывает людей", - заявил президент, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что Россия и Бразилия заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского кризиса. По его словам, именно политические амбиции американских и европейских политиков не позволяют Москве и Киеву возобновить переговорный процесс.

"Запад подливает масла в огонь!" – заключил бразильский лидер.

Ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что недальновидная политика стран "коллективного" Запада приводит к разжиганию конфликта на Украине с большей силой. По мнению высокопоставленного дипломата, западные политики должны использовать площадки международных организаций в качестве "рупора" для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

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