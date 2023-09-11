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Президент Бразилии заявил, что конфликт на Украине "утомляет человечество"

15:55
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Действия Запада приведут к эскалации кризиса

Продолжающийся уже на протяжении 18 месяцев конфликт на Украине "утомляет и изматывает" человечество. Об этом в интервью новостному телеканалу CNN Brasil заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.   

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Как отметил политик, большая часть цивилизованных стран мира уже устала от непрекращающихся боевых действий на территории Украины.

"Эта война утомляет человечество, она уже изматывает людей", - заявил президент, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что Россия и Бразилия заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского кризиса. По его словам, именно политические амбиции американских и европейских политиков не позволяют Москве и Киеву возобновить переговорный процесс.

"Запад подливает масла в огонь!" – заключил бразильский лидер.

Ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что недальновидная политика стран "коллективного" Запада приводит к разжиганию конфликта на Украине с большей силой. По мнению высокопоставленного дипломата, западные политики должны использовать площадки международных организаций в качестве "рупора" для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

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