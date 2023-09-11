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Собянин: Около 3 млн человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы

15:56
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

В городе прошло более 150 крупных праздничных мероприятий

Участниками празднования 876-летия столицы стали около 3 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В концертном зале "Зарядье" москвичей поздравил с праздником президент Владимир Путин. Также в субботу были открыты МЦД-4, новая вылетная магистраль проспект Багратиона и южное направление Московского скоростного диаметра.

"По всей Москве – на стадионах, фестивальных площадках, в парках и учреждениях культуры – прошло более 150 крупных праздничных мероприятий", – отметил Собянин.

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