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Маск опроверг обвинения в госизмене из-за ограничения Starlink вблизи Крыма

16:02
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Миллиардер напомнил, что не является гражданином Украины

Илон Маск опроверг высказывания критиков, которые обвинили предпринимателя в предательстве своей страны. Поводом к обвинениям стал эпизод из готовящейся к выходу биографии основателя SpaceX: там утверждается, что миллиардер ограничил работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России.

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Маск напомнил своим критикам, что он – гражданин США, другого паспорта у него нет. Конгресс США не объявлял войну России – так что, если кто и предатель, так это те, кто так называет бизнесмена.

Ранее американский предприниматель опроверг содержащуюся в книге информацию: по его словам, в действительности система не была активирована, но его просили ее включить. Однако компания SpaceX не обещала покрытия над Крымом. Маск добавил, что хочет помогать людям, а не убивать их, передает CNN.

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