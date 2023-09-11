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Армянские офицеры потребовали от Пашиняна принять помощь ОДКБ

16:37
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Премьеру напомнили, что над республикой нависла серьезная угроза

Ереван должен утвердить пакет помощи, предложенный Организацией Договора о коллективной безопасности – и, в частности, разместить вдоль границы с Азербайджаном миротворческие контингенты ОДКБ. С таким требование обратились к премьер-министру республики Николу Пашиняну армянские общественные объединения "Щит отечества", "Офицеры запаса" и "Офицеры запаса Службы нацбезопасности".

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Офицеры также обратились к тем, кто ранее занимал высокие политические или военные посты в Республике Армения, генералам и офицерам резерва силовых структур. Их призвали проявить жесткую общественную позицию в том, чтобы помощь ОДКБ стала непосредственной реальностью.

В обращении подчеркивается, что над Арменией и Нагорно-Карабахской республикой нависла смертельная угроза, велика вероятность новых широкомасштабных военных операций или войны. В связи с этим Пашиняну также предлагается подготовиться к проведению двух ранее отклоненных военных учений ОДКБ на армянской территории.

В Москве в связи с очередным обострением обстановки в на Южном Кавказе неоднократно заявляли, что ОДКБ готова направить миссию на армяно-азербайджанскую границу. Однако Ереван отверг это предложение. Армянские власти ссылаются на то, что организация не осудила военную агрессию Азербайджана против Армении, передает ТАСС.

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