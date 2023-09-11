Уфимский школьник спас маленькую девочку из горящей квартиры

Девочка была дома одна

История из Башкирии, где старшеклассник спас из пожара маленькую девочку. Ребенок оказался дома один. Подросток оперативно обратился за помощью к взрослым и сам бросился в горящую квартиру, счёт шел на минуты.

Егор постоянно в центре внимания. Веселый, общительный, с отличным чувством юмора. Рядом с ним всегда много людей. И одноклассницам он явно нравится. И учителя ценят в нём отличные способности к учебе и невероятно быструю реакцию в любых непредвиденных обстоятельствах.

"Это такое наше большое яркое солнышко, которое старается всегда согревать своим теплом, добротой, искренностью, вот этим человеколюбием, жизнелюбием - это всё про Егора", - говорит Аделина Постникова, учитель истории, обществознания и права, классный руководитель 11Б класса гимназии № 82.

"Открытая готовность коммуницировать даже с посторонними людьми прослеживалась давно. Он легко находит пути решения разных задач, он легко общается с людьми", - говорит Светлана Моцартова, советник директора по воспитанию гимназии №82.

В тот день Егор никаких подвигов не планировал. Гулял спокойно после уроков с девушкой по родной Уфе, присели в центре отдохнуть. А тут - такое!

"Поднял голову наверх и увидел, как из окна с балкона идет дым. Он сначала был несильный. Но в какой-то момент он стал намного сильнее, как будто гуще. И потом уже секунд через 40 я увидел девочку, которая выглядывала с балкона и кричала: "Пожар, пожар!" И она еще очень сильно плакала", - рассказывает Егор Стринадко, ученик 11 класса гимназии № 82.

Егор долго не раздумывал. Решение родилось моментально. По соседству промышленные альпинисты мыли окна на большой высоте. Побежал через дорогу к ним, те тут же всё поняли.

"Я очень помню отчетливо мужчину с той машины, его звали Сергей. Большая ему благодарность. Он сразу же спустился, сразу подъехали", - говорит Егор.

Пока альпинисты открывали изнутри входную дверь, сам Егор мчался в полыхающую квартиру. И вынес на руках плачущую девочку. Её родители до сих пор в шоке от произошедшего. Общаться может лишь бабушка, да и то сквозь слёзы. Говорит, ушла в магазин всего-то на полчаса. В это время в доме загорелся обогреватель. И её любимая внучка оказалась запертой среди дыма и огня.

"В доме оставалась внучка. Я благодарна очень ребятам, которые оказали в это время помощь. Прибежали и помогли", - говорит бабушка спасенной девочки.

Егор себя героем не считает. Он лишь потом проанализировал, что именно заставило его бросить свою девушку, личные вещи и нестись, сломя голову, через оживлённую трассу, а потом нырять в полыхающую квартиру.

"Промелькнула мысль, что на месте этой девочки оказалась моя сестренка, они еще примерно одного возраста. Но эта мысль уже была потом. После всего, когда я уже спокойно шел на остановку. Я вот когда об этом задумался, стало мне действительно страшно", - говорит Егор.

Кстати, о произошедшем Егор распространяться не спешил. Молчал до тех пор, пока новость не разлетелась по всему городу.

"Я на самом деле не ожидал. Он мне это рассказал через день после совершения этого подвига, так скажем. Я сначала не поверил. Но меня заинтересовала эта история, после мы её обсудили. И я очень горд, что дружу с таким прекрасным человеком, который помогает людям", - говорит Азат Муллабаев, друг и одноклассник Егора.

"Когда он рассказывал эту историю, у меня бежали мурашки по коже, ком к горлу подкатывал, потому что это - героический поступок. И даже сейчас говорю, и прям гордость!" - говорит Светлана Моцартова, советник директора по воспитанию гимназии №82.

Егор по-прежнему грызёт гранит науки. 11-й класс - это ответственно! Хотя один из самых главных экзаменов в жизни он уже сдал. На отлично.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр».

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