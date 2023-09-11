Отличная явка, минимум нарушений: в ЦИК подвели первые итоги выборов

В столице победил Сергей Собянин

В Центризбиркоме сегодня подвели первые итоги Единого дня голосования. В 20 субъектах Федерации избирали депутатов региональных законодательных собраний, в том числе впервые в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В 21-м субъекте - прямые выборы губернаторов. Все действующие и временно исполняющие обязанности глав регионов сохранили свои посты. В столице уверенную победу одержал мэр Сергей Собянин.

Минимум нарушений. Отличная явка. В голосовании разного уровня, которое проходило в 85-ти регионах России, по данным ЦИК, приняло участие свыше 45 миллионов человек. И это лучший показатель за последние шесть лет.

"Явка составила, средняя явка, 43,5%. Это самая высокая явка, начиная с 2017-го года", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Всего в России завершилось 4200 избирательных компаний. Особое внимание было приковано к выборам глав регионов. Прямым голосованием их избирали в 21 субъекте, включая Москву, где с колоссальным отрывом от конкурентов победил действующий мэр Сергей Собянин.

"Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4% Ни один участок он не проиграл. И поэтому мы можем поздравить действующего мэра с абсолютно безоговорочной победой", - заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И если москвичи нам доверят, впереди нас ждет большая трудная, но интересная работа. Спасибо всем", - сказал Сергей Собянин.

Второе место в столице занял представитель КПРФ Леонид Зюганов, набрав чуть больше восьми процентов голосов. Кроме того коммунисты сохранили за собой сразу два региона: Республику Хакассия и Орловскую область, которые возглавляют представители левых.

В целом по итогам единого дня голосования свои посты сохранили все врио и действующие главы регионов, продемонстрировав отличный результат. Больше восьмидесяти процентов набирают руководители: Амурской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Псковской, Самарской областей. С результатом выше 70-ти процентов финишируют руководители: Красноярского края, Якутии, Омской, Новосибирской и Магаданской областей, а также Приморском края и Чукотки. Главой Ямала по результат голосования в заксобрании региона остался Дмитрий Артюхов. Представитель "Единой России", как и подавляющее большинство избранных глав регионов.

"В условиях внешних вызовов, а таких вызовов наша страна не испытывала за последние несколько десятилетий... Естественно, в таких условиях людям свойственно сплачиваться вокруг власти, это один из факторов высокого результата на выборах", - говорит Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия".

Кандидаты от "Единой России" побеждают на дополнительных выборах в Госдуму, которые прошли в четырех субъектах. Усиливаются позиции "единороссов" в региональных заксобраниях. Отличный результат они показывают и в новых регионах. Голосование там проходило в достаточно сложных условиях. Частные обстрелы. Давление на избирателей и представителей ЦИК с одной целью - помешать выборам.

"Всё это не удалось. Как вы знаете, выборы в новых регионах прошли с беспрецедентной явкой. Это очень большой уровень. Особенно в случае боевой ситуации и идущих боевых действий", - заявил Максим Григорьев, руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием.

Что касается разнообразия выбора, то и с этим никаких проблем не было. В избирательных кампаниях принимали участие представители 20 политических партий. Кандидаты от 13 из них были избраны.

Довольны результатами и ходом голосования остались и в ЦИКе.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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