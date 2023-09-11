Путин во Владивостоке обсудил развитие городов ДФО

Одно из поручений - перенести нефтебазу из центра Владивостока

Владимир Путин рабочий день проводит во Владивостоке, где примет участие в Восточном экономическом форуме, пленарное заседание состоится завтра. В этом году на остров Русский приехали делегации из пятидесяти стран. А сегодня глава государства побывал на судостроительном заводе "Звезда", где прошла торжественная церемонии присвоения имен двум новым танкерам ледового класса. Владимир Путин подчеркнул: развитие такого флота крайне необходимо для реализации долгосрочной стратегии по освоению Арктики и обеспечения надёжных перевозок на Северном морском пути.

"Имянаречение" – практически сакральная церемония. Горлышко от разбившейся бутылки шампанского бережно хранит капитан, а в рубке всегда висит портрет крёстной матери. Она у каждого танкера своя. Сегодня в этой роли - Герой России, космонавт Елена Серова и главврач Приморского Перинатального центра Татьяна Курлеева. Суда получили имена любимого многими писателя Валентина Пикуля, чьи произведения часто были просвещены защитникам восточных рубежей нашей страны, и председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина.

"Уверен, новые суда будут достойны этих прославленных имён. Ведь это современные, мощные, оснащённые по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своём классе в мире. Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надёжных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира. Ещё раз поздравляю с сегодняшним знаменательным событием и желаю всем вам, дорогие друзья, самого доброго, а экипажам новых судов, как принято по морской традиции – попутного ветра и семь футов под килем", - заявил Владимир Путин.

Обращается президент к рабочим Судостроительного комплекса "Звезда", крупнейшего в нашей стране. Здесь всё с приставкой "самый". Самый большой в мире сухой док, возведенный на 3 года раньше срока. Совсем скоро появится еще один уникальный док – плавучий. Самое мощное в стране крановое оборудование грузоподъёмностью в 3,5 тысячи тонн! Оно позволяет строить все виды не только существующих, но и перспективных судов. И это лишь один из примеров того, как развивается Дальний Восток, на который приходится 41% территории России. За 10 лет многое сделано. Свой гектар по госпрограмме здесь уже получили почти 120 тысяч россиян. Дальневосточной ипотекой под 2% годовых воспользовались 78 тысяч семей. Особые налоговый и таможенные режимы, льготы и субсидии от государства как следствие зарплаты на 40% выше чем в среднем по России – всё это так называемые ТОРы, территории опережающего развития. На прямой связи с президентом сразу 3 таких резидента. Владимир Путин даёт старт новым производствам.

На Колыме, например, новые технологии помогут увеличить добычу золота практически вдвое. Ну, а старый добрый метод можно попробовать прямо на площадке Восточного экономического форума.

- Вы мне честно скажите, золото-то там есть?

- Да

- Много?

- Достаточно

- Вот, прямо, отсюда можно намыть?

- Конечно. А вы для каких целей?

О развитии Магадана, Анадыря и Якутска Владимир Путин говорил с министрами и главами регионов неделю назад. И вот сегодня своего рода продолжение этого совещания. Теперь обсуждают так называемые мастер-планы Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана и других городов.

"Большую часть городов, о которых сегодня пойдет речь, объединяет в силу географии тесное взаимодействие с нашим соседом и партнёром - КНР, другими государствами АТР. Один из основных аспектов, упор делается на развитии транспортной инфраструктуры. Автомобильных и железных дорог, мостов, вокзалов и аэропортов. Есть даже канатная дорога, она свяжет Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Эти города находятся на противоположных берегах Амура и активно развиваются", - заявил Владимир Путин.

К презентации главы Приморья у президента возник резонный вопрос.

"Все смотрю на ваши презентации, на каждой написано - "строго конфиденциально". Наоборот надо публично обсуждать, что вы сейчас и делаете. Не нужно секретить то, что из себя государственной тайны не представляет. Сейчас в центральной части Владивостока размещена нефтебаза. Что с точки зрения экологии и современной урбанистки неправильно. Этот район может быть использован с большей отдачей, в том числе и для прогулок, отдыха горожан и туристов. Ну а нефтебаза может быть и должна быть вынесена за черту города. Причём, в самое ближайшее время", - потребовал президент.

Важная задача – предотвращение наводнений и паводков. От недавнего удара стихии в Уссурийске пострадали более 44 тысяч человек, а ущерб оценивается в 7 миллиардов рублей.

"Одной из причин стал прорыв, как известно, стал прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски отоплений и внести предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений", - потребовал президент.

В целом, резюмирует Путин, нужно делать всё для комфортной жизни на Дальнем Востоке. Ведь у каждого региона есть своя "визитная карточка". Да и что такое расстояния в современном мире

Увидеть шедевры из коллекции "Русского музея" в Сибири, или насладиться постановками легендарной Мариинки на Дальнем Востоке. А быть может получить художественное образование от лучших столичных педагогов. Всё возможно благодаря президентскому проекту строительства культурно-образовательных кластеров. Всего их 4: Калининград, Севастополь, Кемерово и Владивосток. Здесь, на острове Русский, уже появились филиалы Московской государственной академии хореографии и музыкальной школы при консерватории имени Чайковского. Всё для талантливых, молодых и перспективных. Ведь им в конечном итоге создавать будущее Дальнего Востока и всей нашей огромной страны.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"