Украинские войска понесли серьезные потери у поселка Опытное

Отбито несколько атак

ВСУ понесли серьезные потери в районе поселка Опытное. Российские войска отбили несколько атак украинских сил, которые пытались наступать при поддержке танков и БМП, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По данным Пушилина, бои продолжаются. Противник пытается улучшить свои позиции. Подразделения ВС России готовы ответить, серьезных опасений нет, сказал врио главы ДНР в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Кроме того, ВСУ предприняли несколько мелких атак в направлении Торского и Серебрянского лесничества. Однако ВС России отбили все попытки. Серьезной активности украинских войск на этом направлении сейчас не наблюдается, отметил Пушилин.

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