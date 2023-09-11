Более 2000 человек приступили к переезду в рамках программы реновации в шести округах

За год в новостройки планируют переехать больше 47 тысяч москвичей

Семь современных новостроек передано под заселение в шести административных округах Москвы. К переезду в новые квартиры в рамках программы реновации приступили больше 2 тысяч жителей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Глава департамента подчеркнул, что все дома построены в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как уточнили в пресс-службе, новостройки расположены на юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке и севере столицы и в Зеленоградском административном округе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что в августе по программе реновации квартиры получили свыше 3,7 тысячи. москвичей. В целом за этот год в новостройки планируют переехать больше 47 тысяч москвичей. А по данным Левкина, всего с начала реализации программы в городе передано под заселение 247 новостроек, к переселению приступили 133,2 тысячи жителей.

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