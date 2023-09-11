Запад еще хлебнет с ним горя

Угрозы Владимира Зеленского в адрес Евросоюза доказывают нацистскую сущность киевского режима. Зеленский для Запада - это Covid-23, с ним еще хлебнут горя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала в Telegram заявления украинского лидера в интервью The Economist. По словам Зеленского, прекращение помощи Киеву увеличит риски для Запада "на собственном заднем дворе". Поскольку, считает президент Украины, нельзя предсказать реакцию на это миллионов украинских беженцев в Европе.

Захарова подчеркивает: подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Представитель МИД Росии напомнила, что миллионы украинских самоназванных "беженцев", о которых печется Зеленский, жируют на брюссельском харче. В то время как миллионы граждан Украины стали настоящими беженцами после того, как Киев натравил на них войска и тяжелую артиллерию.

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