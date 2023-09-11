Собянин: За семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Протяженность кольца составляет 54 км

По Московскому центральному кольцу (МЦК) за семь лет с начала его работы совершено 945 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он напомнил, что именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги.

"Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Протяженность кольца составляет 54 км. МЦК серьезно разгрузило линии метро и железнодорожные вокзалы столицы. Жители получили новый вид городского транспорта и стали меньше времени тратить на дорогу, добавил Собянин.

Все станции построены по высоким стандартам московского транспорта, пассажиров МЦК возят комфортные поезда "Ласточка", в часы пик их минимальный интервал составляет четыре минуты.

"Первая наземная железнодорожная линия города помогла развитию районов. Вокруг станций МЦК строятся жилые и коммерческие объекты", – заключил мэр.

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