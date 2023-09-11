ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: За семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

18:34
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Протяженность кольца составляет 54 км

По Московскому центральному кольцу (МЦК) за семь лет с начала его работы совершено 945 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он напомнил, что именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги.

"Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Протяженность кольца составляет 54 км. МЦК серьезно разгрузило линии метро и железнодорожные вокзалы столицы. Жители получили новый вид городского транспорта и стали меньше времени тратить на дорогу, добавил Собянин.

Все станции построены по высоким стандартам московского транспорта, пассажиров МЦК возят комфортные поезда "Ласточка", в часы пик их минимальный интервал составляет четыре минуты.

"Первая наземная железнодорожная линия города помогла развитию районов. Вокруг станций МЦК строятся жилые и коммерческие объекты", – заключил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
МЦК
МЦК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.