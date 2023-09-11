Зеленского предупредили о скорой сдаче Одессы

Москва ставит Киев в сложное положение

Российская армия обладает всеми возможностями для полномасштабного наступления в зоне спецоперации. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам эксперта, не нужно быть военным гением, чтобы, посмотрев на карту, понять: если Россия "сделает "а" и "б", то поставит Украину в сложное положение", сказал офицер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. Он подчеркнул, что ВСУ могут скоро потерпеть стремительный крах, которым воспользуется Москва.

Эксперт не исключает, что в итоге украинская армия будет вытеснена на другой берег Днепра. Возможно, речь пойдет и о наступлении на Одессу – ели Москва этого захочет. При этом подчеркивается, что приоритетом для Москвы остается минимизация потерь среди личного состава ВС России.

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