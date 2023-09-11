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Вашингтон попросил Ким Чен Ына воздержаться от поставок оружия Москве

19:29
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

В Пхеньяне обвинения в торговле оружием называют абсурдом

Соединенные Штаты призвали Северную Корею не поставлять оружие России. Об этом в преддверии российско-северокорейских переговоров заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон. По ее словам, КНДР следует придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян.

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В Северной Корее неоднократно опровергали утверждения западных политиков о поставках Пхеньяном вооружений Москве. В северокорейском МИД заявляли, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, сообщения в СМИ - "абсурднейший слух".

В МИД КНДР отметили, что Вашингтон глупо пытается оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя беспочвенную версию об оружейных сделках между Пхеньяном и Москвой, передает РИА Новости. Пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина в ближайшие дни.

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