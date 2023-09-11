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Кремль о дате встречи Путина и Ким Чен Ына: "На днях"

19:34
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Это будет полноформатный визит

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Встреча может состояться на днях. Это будет полноформатный визит", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, лидеры России и КНДР проведут переговоры с участием делегаций и при необходимости продолжат общение тет-а-тет. Кроме того, планируется официальный обед.

О визите Ким Чен Ына в Россию ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. При этом сроки Пхеньян не назвал.

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