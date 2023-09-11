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Песков назвал сроки объявления Путиным решения об участии в выборах

19:59
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

О планах станет известно после назначения даты голосования

Владимир Путин объявит о своих планах на 2024 год после того, как будут названы сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в предстоящих выборах.

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В интервью "Известиям" Песков предложил дождаться, когда будут назначены даты выборов – вместе с этим станет известна и крайняя дата для выдвижения кандидатур. По словам представителя Кремля, это и будет крайним сроком принятия решения главой государства.

Пресс-секретарь президента напомнил слова Путина: главное для него - поддержка людей и возможность сделать для них больше. Песков подчеркнул, что ресурс президента далеко не исчерпан, его идеи находят поддержку в обществе, среди политических сил в регионах.

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