В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой

Его сбила машина
Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в Донецке. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, Дубового сбила машина.
"Геннадий известен как военкор, но последнее время он воевал, считая, что на поле боя сможет послужить Родине и быстрее приблизить нашу Победу", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
ЧП произошло на пешеходном переходе. В руках у военкора был букет цветов, передает портал "Донбасс сегодня".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"