Су-35 сопроводили российские бомбардировщики над Балтикой

Полет длился пять часов

Бомбардировщики дальней авиации выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Пару Ту-22М3 сопровождали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России.

Как сообщили в Минобороны, продолжительность полета составила около пяти часов. По данным военного ведомства, полет был плановым: экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Опубликовано видео взлета и посадки самолетов на аэродром базирования. Отмечается, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами. Соблюдаются правила использования воздушного пространства, подчеркивают в Минобороны.

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