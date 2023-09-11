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Дроны ВСУ атаковали центр Энергодара

21:13
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Повреждены два многоквартирных дома

Жилые многоквартирные дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на центр Энергодара. Взрывы прогремели около 18:00.

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По данным городских властей, удар пришелся в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей. Также поврежден 9-этажный дом на проспекте Строителей, 22.

Еще несколько дронов было успешно ликвидировано. Информация о разрушениях уточняется. Данных о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

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