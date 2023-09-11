"Или посадят, или застрелят": украинских военных заставляют идти в атаку

Выбора у них особо нет

12 атак украинских националистов отразили за сутки российские военные на разных участках фронта. Как сообщили в нашем Минобороны, в ходе неудачных попыток наступления противник несет серьезные потери. Только на Донецком направлении киевский режим лишился почти двухсот боевиков. Огнем артиллерии и авиации уничтожены десятки единиц техники, в том числе западного производства.

Кадры с Марьинского направления: экипаж танка Т-90 Южной группировки войск выводит машину лоб в лоб к позиции противника. Цель уничтожают прямой наводкой.

Пять раз за эти сутки ВСУ пытались атаковать на Донецком направлении, в том числе в Авдеевке. Противник потерял около 200 человек убитыми и ранеными, но цели не добился. Сорваны очередные вылазки националистов и в районе Работино, на южном фланге спецоперации.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 145-и украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer", - говорит Роман Кодрян, начальника пресс-центра группировки "Днепр".

В соцсетях разлетелось видео, как больше десятка украинских солдат сдаются в плен российским десантникам из 76-й дивизии ВДВ. Причём наших бойцов всего четверо и они смогли разоружить превосходящий их по численности отряд противника. А в Новомайорском в районе Угледара точным попаданием артиллерия уничтожает британский бронеавтомобиль "Мастиф". Украинский генштаб бросает свои подразделения в контратаки, словно в мясорубку. При этом ресурс уже на исходе, вот что рассказывает один солдат ВСУ, который сдался нашим бойцам:

"Все отказывались, но нам пригрозили, или посадят, или застрелят в спину. Нас отправили, потому что штурмовые группы в ходе контрнаступления понесли большие потери", - говорит Руслан Полесовщиков, военнослужащий 39 отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ.

И в глубоком тылу объекты вооружённых сил Украины находятся в зоне риска. Цели на расстоянии до 500 километров наши военные поражают при помощи высокоточных оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Мы работаем по командным пунктам, где собирается в основном командование. По пунктам управления. По складам РАВ, по складам ГСМ, где хранится топливо и аналогично, где взрывчатые материалы", - говорит Константин, командир стартовой батареи.

Во многом успех боевой работы зависит от морального состояния бойцов. На Красно-Лиманском направлении в лесу спрятан полевой комплекс психологической разгрузки. Здесь есть комнаты отдыха и русская баня.

"Люди, приезжающие с выполнения боевой задачи, им не нужно топить печку. Им не нужно ходить куда-то стираться. Они пришли, закинули вещи, постирались. Они пришли сюда, сразу помылись, поиграли в футбол, волейбол, позвонили родственникам. Эти все постройки, это всё для людей", - говорит замкомандира подразделения по военно-политической работе с позывным Филин.

Здесь же организован для бойцов небольшой православный храм, двери которого всегда открыты. А ещё появился живой уголок. Настроение поднимают два ручных кролика, одного зовут Луганск, а другого Донецк. В отдельном вольере обитает филин, нашли его ещё совёнком, выходили, так и остался.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

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