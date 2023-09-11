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Больше двух тысяч человек погибли из-за наводнения в Ливии

22:37
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Судьба еще стольких же неизвестна

Счет жертвам катастрофического наводнения в Ливии может идти на тысячи. Об этом заявляют власти страны. Уже известно по меньшей мере о двух тысячах погибших, судьба еще стольких же неизвестна.

Мощный циклон "Даниэль" обрушил на северо-восток страны проливные дожди с грозами и штормовой ветер со скоростью до 70 километров в час. Самый сильный удар пришелся на город Дерна, где в море смыло целые кварталы. Во время разгула стихии рухнули две плотины, некоторые районы самого муниципалитета полностью  разрушены.

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