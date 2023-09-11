ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запад попытался сорвать выборы в России сотней тысяч кибератак

21:48
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Распространяется ложь о принуждении избирателей к голосованию

Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак, заявил специальный представитель министра иностранных дел России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

Отличная явка, минимум нарушений: в ЦИК подвели первые итоги выборов
В выборах мэра Москвы приняли участие более 3 млн человек

По словам спецпредставителя, в попытках дискредитировать выборы Запад использует и фейки. Так, распространяется ложь о том, что жители новых регионов России голосовали на выборах под дулом пистолета.

Аскальдович подчеркнул, что это совсем не так. Вооруженные силы России возле участков для голосования, конечно, присутствовали. Военные обеспечивали избирателям соответствующую охрану и защиту с учетом сохраняющейся угрозы нападений со стороны украинских нацистов, приводит слова спецпредставителя ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.