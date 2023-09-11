Запад попытался сорвать выборы в России сотней тысяч кибератак

Распространяется ложь о принуждении избирателей к голосованию

Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак, заявил специальный представитель министра иностранных дел России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

По словам спецпредставителя, в попытках дискредитировать выборы Запад использует и фейки. Так, распространяется ложь о том, что жители новых регионов России голосовали на выборах под дулом пистолета.

Аскальдович подчеркнул, что это совсем не так. Вооруженные силы России возле участков для голосования, конечно, присутствовали. Военные обеспечивали избирателям соответствующую охрану и защиту с учетом сохраняющейся угрозы нападений со стороны украинских нацистов, приводит слова спецпредставителя ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"