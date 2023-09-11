Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2680 человек

Более 2,5 тысяч жителей пострадали

Число жертв землетрясения в Марокко вновь возросло. По последним данным, в результате удара стихии погиб 2681 человек.

Как сообщают власти королевства, пострадали более 2500 человек. 1591 смертей зафиксировано в провинции Эль-Хауз, еще 809 человек погибли в провинции Тарудант, сообщает издание Hespress.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 километров.

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