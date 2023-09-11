Ответ привел бы к резкой эскалации

Владимир Путин не поддался на провокации западных стран, которые помогали ВСУ в атаках на российские тылы. Запад ожидал от президента России ответных ударов по базам НАТО в Польше и Германии, что привело бы к резкой эскалации конфликта. Однако Путин не клюнул на наживку, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам Джонсона, подобное решение было бы даже оправданным - ведь с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле. Однако Запад просчитался.

Эксперт подчеркнул, что Москва будет последней, кто прибегнет к ядерному оружию. Такую угрозу, скорее, может спровоцировать Запад, заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Эксперт также опасается, что Соединенные Штаты пойдут на еще более безумные шаги и попытаются напрямую вмешаться в конфликт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"