Востоковед Лузянин назвал козыри России в борьбе за Глобальный Юг

Между Россией и Западом идет важное стратегическое противостояние

В Россию по приглашению Владимира Путина приехал лидер КНДР Ким Чен Ын. О возможном взаимодействии Москвы и Пхеньяна, значении Восточного экономического форума, а также итогах прошедшего саммита "Большой двадцатки" в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым рассказал профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Между Россией и Западом идет борьба за Глобальный Юг. Но у России есть хороший козырь - большой БРИКС. Кроме того, у России в Глобальном Юге есть Китай, Индия. А третий козырь - самый главный: Россия ментально и в плане нарративов сама является частью Глобального Юга. Итоги "Большой двадцатки" показали, что не все так просто. Тотальной украинизации повестки не произошло, а ведь именно этого хотел Вашингтон. Но надо понимать, что многополярность - это не игра в шашки, это политические шахматы", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео

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