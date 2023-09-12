Театр абсурда: ЕС распространил антироссийские санкции на личные вещи

Вроде смартфонов и косметики

Если ты русский - отдай свою машину, свой телефон, и свою банку икры европейцу! Случаи ареста в Германии автомобилей с российскими номерами подняли дискуссию не только среди граждан России, посещающих Евросоюз. Ничего личного. Просто санкционные правила диктуют бюрократический порядок, оборачивающийся полным идиотизмом. Запрет на экспорт из России разного рода продукции касается и машин. Даже если у русского туриста и в мыслях не было продать свой автомобиль первому встречному гражданину ЕС.

Два интересных момента: все-таки экспорт - это одно, а въезд в страну на частном автомобиле - немного другая история. В европейских санкционных списках того, что нельзя экспортировать из России, - сотни позиций: икра, крепкий алкоголь, косметика, телефоны, изделия из драгметаллов и так далее. То есть, пересекая границу ЕС с банкой икры, вы автоматически становитесь нарушителем и должны отдать ее таможеннику. И бутылку водки тоже. Личный телефон - и он в санкционном списке, даже если вы не строите планов обогатиться, загнав местному бюргеру старый смартфон.

Вот документ: часто задаваемые вопросы по антироссийским санкциям. 13-й пункт, вопрос: "Могут ли граждане России временно ввозить на территорию ЕС, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства?". Ответ - "Нет".

Может быть, евробюрократы наслушались советов нашего героя Полиграфа Полиграфовича Шарикова, который хорошо знал, как обращаться с чужим добром?

Еврокомиссии пришлось поломать голову над вопросом: а как быть с личными вещами, чемоданами, косметикой и одеждой, которая в этом чемодане находится? Вердикт был такой: если одежда в санкционном списке, но понятно, что санкции вы обходить не собираетесь, джинсы и пальто с вас, скорее всего, стаскивать не будут. А как будут узнавать о ваших намерениях? По глазам? Или клятву будут брать на пункте таможенного контроля? Ведь совсем недавно Еврокомиссия пояснила, что личные вещи все равно остаются под санкциями.

Планируете нанести визит в европейский театр абсурда? Готовьтесь к тому, что там в действительности все не так, как на самом деле.

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