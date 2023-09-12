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Лайнер "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле

07:23
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Пострадавших нет

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в Telegram, что в 09:44 (05:44 по Москве) летевший из Сочи в Омск самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано", - уточнил Травников.

Вскоре последовало официальное сообщение от "Росавиации". В ведомстве заявили, что на борту самолета А320 находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. С ними была установлена связь.

"Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался", - указано в сообщении "Росавиации".

Как добавили в ведомстве, посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку.

Прокуратура начала проверку. СМИ пишут, что у лайнера отказала гидросистема.

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