Путин выступит на пленарной сессии в главный день ВЭФ

На полях форума глава государства уже провел ряд двусторонних встреч

Сегодня - главный день Восточного экономического форума. На пленарной сессии выступит Владимир Путин, напоминает "ТВ Центр".

В своей речи президент будет говорить о развитии региона, но также затронет и международные вопросы.

На полях форума глава государства уже провел ряд двусторонних встреч. Российский лидер побеседовал с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Путин отметил, что у наших стран - хорошие перспективы развития отношений в различных сферах, в том числе военной. Правда, имеются сложности в финансовых расчетах, но есть и пути решения этих проблем. Кроме того, развиваются гуманитарные связи, продолжаются контакты и по линии оборонных ведомств.

Путин: "С вашей страной у нас давние дружеские отношения. И вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы приняли решение приехать на Восточный экономический форум. Это хорошая площадка, чтобы наладить контакты со многими партнерами из этого региона мира. Ну и с российскими коллегами провести соответствующие встречи, контакты, переговоры".

Также Владимир Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая Чжан Гоцином. Как заявил президент, сотрудничество Москвы и Пекина вышло на исторически высокий уровень, а с председателем КНР у него сложились дружеские отношения, что, безусловно, помогает развитию двусторонних связей

Путин: "Хотел бы стразу отметить что благодаря усилиям наших правительств деловых кругов отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области, но тем не менее результаты более чем хорошие – они отличные. Каждый год мы прибавляем почти одну треть к товарообороту. В этом году за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил примерно столько же, по-моему, даже больше, где-то 24%. Уже 120 млрд. Поставленная нами с председателем КНР Си Цзиньпином задача выйти на 200 млрд долларов оборота может быть достигнута в самое ближайшее время".

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