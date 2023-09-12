Авиация группировки "Запад" нанесла 24 удара по живой силе и технике противника

Российские войска группы "Центр" на краснолиманском направлении отразили шесть атак ВСУ, в том числе боевиков подразделения "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России). Противник потерял около 40 националистов.

Авиация группировки "Запад" нанесла 24 удара по живой силе и технике противника на купянском участке фронта. Артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили вражескую самоходку "Гвоздика" и запас вооружения и боеприпасов в районах Песчаного и Синьковки.

Штурмовые отряды Ивановского соединения ВДВ захватили опорные пункты националистов, нескольких боевиков взяли в плен. Десантники работают совместно с артиллерией и расчетами беспилотников. С помощью дронов отслеживают передвижения врага, а потом выбирают тактику ведения боя. Главная задача - подойти к позициям противника незамеченными. Дальше "крылатая пехота" действует по отработанной схеме.

На краснолиманском направлении расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" мотострелков Центрального военного округа уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику неонацистов. Бойцы нанесли удары по врагу с закрытых огневых позиций. Укрепрайон радикалов был тщательно замаскирован в лесном массиве, но это не помогло - разведка определила местоположение противника и передала координаты артиллеристам.

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