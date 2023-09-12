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Установлен новый рекорд продолжительности пребывания на МКС

09:25
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Авторы рекорда - россияне и американец

Российские космонавты и американский астронавт установили новый рекорд продолжительности пребывания на МКС в ходе одной экспедиции, передает "ТВ Центр".

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио превысили достижение Петра Дуброва на 20 часов 40 минут и 11 секунд. Он пробыл на орбите немногим более 355 суток.

Новые рекордсмены прилетели на станцию 21 сентября прошлого года на корабле "Союз МС-22" и вынуждены были задержаться из-за разгерметизации системы охлаждения "Союза", он был отправлен на Землю в беспилотном режиме. А миссия экипажа продлена еще на несколько месяцев.

Возвращение на Землю Прокопьева, Петелина и Рубио запланировано на конец сентября.

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