Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в зоне спецоперации

Снайпер-разведчик Владимир Кравцов своевременно обнаружил передвижение группы радикалов

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии капитан Жанна Тимофеева под массированным обстрелом противника, который пытался остановить продвижение российских войск, сумела вынести из-под огня пятерых раненых бойцов и доставить в полевой госпиталь. По дороге Жанна оказывала пострадавшим необходимую помощь, чем спасла им жизнь.

Снайпер-разведчик, гвардии рядовой Владимир Кравцов своевременно обнаружил передвижение группы радикалов и прицельным огнем уничтожил пикап с пятью националистами, не дав им обойти нашу оборону с фланга. И даже получив ранение, Владимир не покинул поле боя, а с товарищами отразил две атаки ВСУ.

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