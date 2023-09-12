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Kyodo: Ким Чен Ын прибыл в Россию

08:20
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Кремль анонсировал его встречу с Путиным "при необходимости"

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Россию. Об этом утром вторника, 12 сентября, сообщает агентство Kyodo.
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Отмечается, что поезд северокорейского политика прибыл на станцию Хасан в Приморском крае после пересечения границы.

О предстоящей встрече лидеров России и Северной Кореи ранее сообщали западные СМИ, предполагая, что встреча может состояться во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что визит Ким Чен Ына в Росссию является полноформатным: запланированы переговоры российской и северокорейской делегаций, а при необходимости — личная встреча лидеров двух государств, также в графике значится официальный обед в честь гостя из Северной Кореи. Встреча политиков пройдет на Дальнем Востоке.

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