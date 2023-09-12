Путин рассказал о плюсах дружбы с Си Цзиньпином

Она помогает развивать российско-китайские отношения

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Во вторник, 12 сентября, Путин встретился с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который представляет Пекин на Восточном экономическом форуме.

Путин попросил визави передать самые наилучшие пожелания Си Цзиньпину, подчеркнув, что дружеские отношения между лидерами двух государств помогают развитию двусторонних и межгосударственных связей.

Также политик подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень — "это все производная от того, что достигнуто в политической области", цитирует Путина ТАСС.

Ранее представитель одного из департаментов МИД Китая Чэн Икунь заявил, что отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются преимуществом российско-китайских связей. По словам китайского дипломата, лидеры двух стран продолжат поддерживать контакты в различных форматах.

При этом политику "поворота на Восток", которая предполагает, что Россия в приоритетном порядке должна развивать отношения со странами Востока, а не Запада, поддерживают 67% россиян, принимавших участие в опросе ВЦИОМ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"