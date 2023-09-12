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Путин рассказал о плюсах дружбы с Си Цзиньпином

08:36
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Она помогает развивать российско-китайские отношения

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Во вторник, 12 сентября, Путин встретился с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который представляет Пекин на Восточном экономическом форуме.
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Путин попросил визави передать самые наилучшие пожелания Си Цзиньпину, подчеркнув, что дружеские отношения между лидерами двух государств помогают развитию двусторонних и межгосударственных связей.

Также политик подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень — "это все производная от того, что достигнуто в политической области", цитирует Путина ТАСС.

Ранее представитель одного из департаментов МИД Китая Чэн Икунь заявил, что отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются преимуществом российско-китайских связей. По словам китайского дипломата, лидеры двух стран продолжат поддерживать контакты в различных форматах.

При этом политику "поворота на Восток", которая предполагает, что Россия в приоритетном порядке должна развивать отношения со странами Востока, а не Запада, поддерживают 67% россиян, принимавших участие в опросе ВЦИОМ.

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