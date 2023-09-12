В Европе процветают антироссийские настроения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ущемила права российских граждан запретом на въезд в страны ЕС на личном транспорте. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Напомним, что накануне в ЕК объявили о введении новых ограничительных мер в отношении россиян. По словам председателя организации, теперь российские граждане не смогут въехать на территорию Европейского союза на зарегистрированном в России транспорте.

Как отметил парламентарий, такие действия европейских политиков в отношении граждан России свидетельствуют о процветании "идеологии расизма" в Евросоюзе. По мнению Филиппо, новые ограничения, инициированные главой Еврокомиссии, противоречат не только базовым ценностям объединения, но и в целом общепризнанным нормам морали.

"Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!" - заявил Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом французский политик подчеркнул, что антироссийская риторика со стороны Брюсселя и Вашингтона лишь усугубляет "геополитическую турбулентность" на европейском континенте. По его словам, именно некомпетентные решения лидеров западных стран привели к "новому витку" эскалации кризиса на Украине.

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