Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

День, когда с деньгами все не очень

Овны

Постарайтесь никуда не опаздывать сегодня, иначе запустится череда неурядиц. Дела, которые вы держите в тайне от всех, пока не получат развития, их время не пришло.

Тельцы

Представителям творческих профессий нужно быть осторожнее на работе, а тем, у кого есть дети, уделить им внимание. Это сложный день, но вам удастся избежать острых моментов.

Близнецы

Вам предстоит сделать выбор между своими интересами и потребностями семьи. Не торопитесь отказываться от личной жизни или привлекательных предложений!

Раки

Ученикам и студентам сегодня нужно быть готовыми к неожиданностям. К счастью, вы будете настолько находчивы, что всегда придумаете, чем оправдаться!

Львы

У вас могут возникнуть финансовые сложности, поэтому на всякий случай не тратьте сегодня деньги на ерунду. Они могут скоро понадобиться на более важные цели.

Девы

Вы рискуете оказаться меж двух огней – придется быть посредниками между представителями разных поколений. Взвешивайте каждое слово, чтобы не остаться крайними.

Весы

Звезды сигналят о том, что легкомысленное отношение к своему здоровью может дорого обойтись. Одевайтесь по сезону, избегайте людных мест, укрепляйте иммунитет.

Скорпионы

Попытки заработать на творческих проектах, увы, пока не оправдаются. Переключитесь на более практичные и, может быть, даже скучные, но надежные виды заработка.

Стрельцы

Давление Сатурна заставит вас сократить семейный бюджет или приютить дома родственников. Ищите плюсы наступивших ограничений, тем более что они временные.

Козероги

Поездки по городу или путь на работу могут пройти сегодня с приключениями. Выходя из дома, проверьте, заряжен ли ваш телефон, не забыты ли нужные вещи и документы.

Водолеи

День, когда с деньгами не все в порядке у многих знаков зодиака, и вы - не исключение! Старайтесь экономить, но разумно. Помните, что скупой платит дважды.

Рыбы

Главная ваша задача сегодня - удержание статус-кво в отношениях. Как бы вас не тянуло на скандал, сохраняйте спокойствие, это позволит избежать потерь в личной жизни.

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