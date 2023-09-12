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Путин счел доходы россиян скромными

09:22
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Российские власти принимают меры по повышению благосостояния граждан

Доходы граждан России постепенно увеличиваются, но все еще остаются достаточно скромными. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в 2023 году продолжается рост реальных зарплат и реальных доходов россиян, "но в целом все-таки они являются довольно скромными", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что для президента России Владимира Путина в числе главных приоритетов находятся социальные обязательства государства перед гражданами. Чиновник напомнил, что социальный характер российского государства "является абсолютной константой, он зафиксирован в нашей Конституции".

Российские власти намерены стимулировать граждан к увеличению сбережений. С этой целью в стране запустят добровольную программу формирования долгосрочных сбережений с софинансированием от государства. На самый высокий уровень господдержки могут рассчитывать те, у кого самый низкий доход.

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