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Путин: Россия создает оружие на новых физических принципах

09:23
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Оно обеспечит безопасность страны

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Такое заявление во вторник, 12 сентября, сделал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства предложил "посмотреть в сферу обеспечения безопасности" и заверил, что в России прекрасно понимают преимущества оружия на новых физических принципах и работают над его созданием.

Какие-либо подробности относительно разработки новых вооружений в России президент не привел, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия в состоянии полностью обеспечивать себя всеми видами вооружений, причем в объемах, превосходящих текущие потребности российской армии. При этом ВС России научились эффективно противодействовать западной технике.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что многие ожидали, что "Украина с легкостью победит с современным западным оружием", однако уже ясно, что это не так.

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