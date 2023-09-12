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"Движуха пошла!": Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"

09:52
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Уехавшие из России граждане начали понимать важность сопричастности с Родиной

В вопросе возвращения российских граждан на Родину наметилась "хорошая тенденция". Об этом в ходе встречи с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

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Как отметил политик, несколько десятилетий назад отечественные литераторы активно применяли термин "лишенцы". По словам Путина, сейчас же более актуальным определением является "возвращенцы".

"По поводу возвращенцев тенденция хорошая", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на "соблазны" западной цивилизации, российские граждане продолжают возвращаться на Родину. По его словам, уехавшие из России люди начали понимать важность "сопричастности со своим народом" в условиях геополитической нестабильности.

"Движуха пошла! Россия сосредотачивается", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились не только дружеские, но и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, на сегодняшний день экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином находится на "очень высоком уровне".

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