Королева сцены: Татьяна Доронина отмечает 90-летие

Мятежница, вставшая во главе "женского МХАТа"

Этот взгляд, этот поворот головы, королевская осанка. Она из тех актрис и женщин, кто кружит головы и разбивает мужские сердца. Русская Мэрилин Монро - так ее часто называли.

"Господь ей дал магнетизм, красоту необыкновенную, обаяние необычное и талант, все это совместилось в одной прекрасной женщине - Татьяне Васильевне", - отметила Валентина Шарыкина, заслуженная артистка России.

Но не только природная красота и магическое обаяние. Еще и - удивительный голос. Неслучайно в фильмах у нее в руках гитара, а режиссеры часто просили Доронину спеть. "Солнечного зайчика", прозвучавшего в картине "Еще раз про любовь", после ее исполнения моментально подхватили барды, версий было много. Но все - с доронинскими интонациями.

Одна из самых проникновенных сцен советского кинематографа - в фильме "Три тополя на Плющихе". Тоже когда Доронина поет. И все в этой нежности - и трогательная беззащитность, и тоска, и невероятной силы любовь.

Ее судьба - захватывающий роман. Татьяна Доронина родилась в Ленинграде. Отец был из крестьян, из рода староверов, но именно он открывал дочке и театр, и литературу. У нее не было вариантов - кем стать. Закончила школу-студию МХАТ в Москве. И буквально с первой роли - в спектакле "Варвары" - стала ведущей актрисой у Товстоногова в БДТ.

Всесоюзная слава, впрочем, пришла после киноролей. Журнал "Советский экран" трижды признавал ее актрисой года. А в моду вошли прически и платья "под Доронину". Что касается личного счастья - еще студенткой она вышла замуж за актера Олега Басилашвили. После развода с ним уехала в Москву - к следующему мужу драматургу Эдварду Радзинскому.

Случилось в ее жизни и очень символичное обручение - актерское. Путешествовавший по СССР Лоуренс Оливье, восхищенный ее игрой в спектакле, подарил Дорониной кольцо с голубым камнем. Впрочем, все мужчины знали - главным для неё является театр. В Москве она будет примой театра Маяковского и МХАТа. А после знаменитого раскола и противостояния с Олегом Ефремовым в 1987-м начнет создавать свой театр.

"Она оказалась замечательным художественным руководителем. То есть на уровне своих предшественников. Ей удалось сохранить в самое сложное, разрушительное, нигилистическое время русский нормативный психологический театр", - указал писатель Юрий Поляков.

Она прекрасно пишет. Всю жизнь вела дневники. Изданы три части ее воспоминаний, заканчивает четвертую. Гордая, независимая, со своими нравственными принципами. Провела непростые годы без своего театра. Но к юбилею - символичное возвращение. В ее честь во МХАТе имени Горького совместно с Бахрушинским музеем открыли выставку "Виват, королева". В театре ее любят и ждут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"