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Посол в Москве: Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте

10:06
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Нью-Дели никогда не использовала рупии при расчетах с Москвой

Индийские власти расплачиваются за энергоносители из России исключительно в "твердой валюте". Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил посол Индии в Москве Паван Капур.

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Как отметил глава дипмиссии, утверждения некоторых представителей экономического сектора России о "зависших рупиях" не соответствуют действительности.

"Все транзакции происходят только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить", - заявил Капур, отвечая на вопрос журналиста о влиянии индийских рупий на экономический сектор России.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что за последние 18 месяцев власти Индии ни разу не покупали российские энергоносители за рупии.

Ранее бывший глава Минфина России Михаил Задорнов заявил, что одной из причин ослабления национальной валюты являются "зависшие" в экономическом секторе индийские рупии. По словам финансиста, на протяжении уже почти шести месяцев Индия расплачивается за российскую нефть в рупиях.

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