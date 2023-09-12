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Путин обвинил Запад в разрушении системы торговых и финансовых связей

10:15
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Вопреки этому в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества

Западные страны своими же руками разрушают систему торговых и финансовых связей, которую сами и создавали. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во вторник, 12 сентября, во время пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политик указал на изменения в глобальной экономике, затронувшие ее в последние годы. При этом в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются давлению извине, а следуют собственным интересам.

Путин подчеркнул, что таких государств в разных регионах мира становится все больше, сообщает ТАСС.

Россия, вопреки санкционному давлению Запада, по-прежнему занимает ответственную позицию и предпринимает усилия для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что дефицит зерна и продовольствия на африканском континенте никак не связаны с действиями российской стороны.

Владимир Путин подчеркивал, что особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями.

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