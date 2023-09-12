ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине выразили уверенность в возвращении Токио и Сеула к диалогу с Москвой

10:07
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Пока отношения с Японией и Южной Кореей остаются напряженными

Япония и Южная Корея смогут вернуться к конструктивному диалогу с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, глава российского Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за Курилы

Политик заявил, что "пока им внешние силы зажимают рты, и держат руки заломленными", однако он уверен в способности Токио и Сеула вернуться к диалогу с Москвой, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал Россию и Китай, выступив против "попыток изменения статус-кво силой". Политик вновь осудил российскую спецоперацию на Украине и заявил о наличии угроз в сфере применения ядерного оружия.

Южная Корея, в свою очередь, недовольна расширением сотрудничества между Россией и КНДР. Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок заявил, что если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фумио Кисида и Сергей Лавров
Фумио Кисида и Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.