В кабмине выразили уверенность в возвращении Токио и Сеула к диалогу с Москвой

Пока отношения с Японией и Южной Кореей остаются напряженными

Япония и Южная Корея смогут вернуться к конструктивному диалогу с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, глава российского Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Политик заявил, что "пока им внешние силы зажимают рты, и держат руки заломленными", однако он уверен в способности Токио и Сеула вернуться к диалогу с Москвой, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал Россию и Китай, выступив против "попыток изменения статус-кво силой". Политик вновь осудил российскую спецоперацию на Украине и заявил о наличии угроз в сфере применения ядерного оружия.

Южная Корея, в свою очередь, недовольна расширением сотрудничества между Россией и КНДР. Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок заявил, что если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

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