Приземлился прямо в поле: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области

Еще в воздухе с лайнера поступил сигнал тревоги

Это был обычный рейс из курортного Сочи. 2700 километров, четыре часа в пути. Ранним утром большинство пассажиров спали. А в это время экипаж докладывал диспетчерам в Омске о нештатной ситуации на борту - потеря гидравлики.

Приземляться пришлось на грунт - у экипажа были опасения, что при посадке на запасном аэродроме у самолета откажут тормоза. В 9:44 по местному времени борт благополучно сел в поле в районе деревни Каменка, в 180 километрах от Новосибирска.

К месту посадки незамедлительно отправили пожарные расчеты, спасателей и медиков. На борту находились 167 пассажиров и членов экипажа. Двоим помощь оказали на месте - купировав приступы гипертонии и астмы. Еще двоих пассажиров отправили на рентген с ушибами.

Пассажиров доставили в село Убинское, разместили в доме культуры и обеспечили питанием. Позднее людей отправят в Омск на автобусах и электропоездах.

Расследованием обстоятельств авиапроисшествия уже занимаются прокуратура, Росавиация и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что этот самолет впервые поднялся в воздух в 2004 году. Летал в Air Arabia, а в "Уральских авиалиниях" эксплуатируется с 2013-го. Сертификат летной годности у него истекает в следующем году.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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