Итоги и задачи: главное из заявлений Путина на пленарной сессии ВЭФ

Речь президента слушали руководителей компаний, эксперты и представители власти из десятков стран мира

Эти аплодисменты - пилотам рейса "Сочи - Омск", экстренно посадившим полный самолет в чистом поле. Так за всю 8-летнюю историю Восточного экономического форума не начиналось ни одно пленарное заседание.

"Добрый день, доброе утро! Добрый вечер! Здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, все путается в голове. Но в одном мы не запутаемся. Дальний Восток является приоритетом стратегическим для России на весь 21 век. Вот с этого мы сходим не будем", - начал свое выступление президент России Владимир Путин.

Это решение было принято ровно 10 лет назад. Пришло время подвести первые итоги. Инвестиции и товарооборот растут. Строится жилье, в том числе благодаря программе дальневосточной ипотеки под 2%. Сейчас максимальная сумма кредита - 6 миллионов. Президент предлагает увеличить его до 9.

Путин: "Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы – сделать ипотеку под два процента доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну: именно для всех работников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения – так же, как мы это сделали для врачей и учителей".

При том, что недавно Центральный банк был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов, это позволило стабилизировать затормозить инфляцию, каких-то кардинальных мер государство принимать не будет.

Предстоит решить историческую задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны. Судя по всему, не менее амбициозная цель - пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Это заявление президента бурно обсуждается.

Путин: "Мы же развиваем свой автопром. И слава Богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем уровень локализации. И "Москвич" будет производиться. Недавно мне только мэр Москвы докладывал о том, как идет там работа. Тогда машин не было. А сейчас есть. Да, они, может быть, скромнее выглядят, чем "Мерседесы" или "Ауди", которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах. Но ничего, я думаю, нам надо брать в этом смысле пример со многих наших партнеров, например, с партнеров в Индии".

Вице-президент Лаоса как никто другой знает, что несет американская демократия. Страна подверглась самой массированной в истории бомбардировке во время войны во Вьетнаме. На Лаос было сброшено более 2 миллионов бомб. 350 тысяч человек погибли - их помнят. Как не забывает своих колонизаторов и Африка, которой Запад и сегодня продолжает диктовать условия.

Путин: "Привозили из Африки людей в клетках, без слез смотреть невозможно, дети в клетках сидят, их выставляли напока. Ну как это можно забыть, в Африке это никто не забудет".

Россия, в отличие от стран Запада, никогда не была колонизатором. Тот же Советский Союз всегда сотрудничал на равных. Ну а Европа и Америка даже сегодня продолжают загонять страны континента в долговую кабалу. Однако неоколониальный миропорядок уходит в прошлое. В том числе стараниями самих западных чиновников, заморозивших, а, по сути, укравших зарубежные активы российских компаний.

Путин: "Не надо наступать на одни и те же грабли. Изъятие законно заработанных средств. Это не мои средства, а средства наших компаний и предпринимателей. Это переходит все границы. Люди, которые это делают, не понимают негативных последствий для себя. Ограничение расчетов в долларах привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах, задумались о том, стоит ли хранить свои сбережения в США и в Европе. Конечно, каждый задумается. То, что наши золотовалютные резервы заморозили. Мы уже в два раза больше заработали! Дело же не в этих 300 миллиардах, а в подрыве доверия к тем, кто это делает".

А потому все чаще россияне, покинувшие страну, возвращаются. Яркий пример - модератор одной из сессий форума Владимир Пирожков. 20 лет он проработал на крупнейших автомобильных заводах за рубежом.

Путин: "По поводу возвращенцев - у нас были лишенцы в свое время, с легкой подачи некоторых наших литераторов вошло в оборот. По поводу возвращенцев - тенденция хорошая. Мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что "движуха пошла" и Россия сосредотачивается".

Дальний Восток - в ожидании перемен. Устранение законодательных барьеров, льготы, субсидии, компенсации и другие меры поддержки, о которых сегодня говорил Владимир Путин. Ведь одним из главных итогов Восточного экономического форума уже по традиции станет целый ряд конкретных президентских поручений.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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